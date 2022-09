Freundliches Herbstwetter in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw)

Zur Wochenmitte können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf freundliches Herbstwetter einstellen. Der Mittwoch werde wechselhaft bewölkt und überwiegend trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Mancherorts kann die Sonne für mehrere Stunden scheinen. Die Temperaturen erreichen maximal 16 bis 19 Grad Celsius. Auch in der Nacht zu Donnerstag bleibt es klar bei Tiefstwerten zwischen sieben und ein Grad.

Von dpa