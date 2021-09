Freundliches Wetter in NRW bleibt vorerst

Das freundliche Wetter in Nordrhein-Westfalen hält sich laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch bis in die neue Woche hinein. Vor allem das Rheinland wird voraussichtlich mit Temperaturen bis 20 Grad und viel Sonnenschein verwöhnt, im Osten des Landes gibt es aber immerhin 17 Grad. Zwar würden nachts auch schon mal Wolken aufziehen, Regen sei aber bis Donnerstag weitgehend nicht in Sicht, sagte die DWD-Meteorologin Ulrike Zenkner am Samstag.

Morgens müsse sich die Sonne vielfach erst gegen herbsttypischen dichten Nebel behaupten, dann gebe es aber verbreitet heitere Phasen im ganzen Land. In der Nacht zu Donnerstag ist ein Wechsel wahrscheinlich: Von Westen her soll eine Kaltfront heranziehen, die auch Regen mitbringt.