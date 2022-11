Friedensbotschafterin Mevlüde Genç in Türkei beigesetzt

Istanbul (dpa/lnw)

Die Friedensbotschafterin und Überlebende des rechtsextremistischen Brandanschlags von Solingen 1993, Mevlüde Genç, ist in der Türkei beigesetzt worden. An dem Begräbnis in dem nordtürkischen Dorf Mercimek hätten neben Familienmitgliedern auch der deutsche Botschafter in der Türkei sowie türkische Politiker teilgenommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Ihr Leichnam sei am Morgen in die Schwarzmeer-Stadt Samsun geflogen worden und später, gehüllt in eine türkische Flagge, zum Dorffriedhof gebracht worden.

Von dpa