Frontalzusammenstoß bei Minden: Drei Verletzte

Espelkamp (dpa/lnw)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 20-Jähriger sei am Samstagabend auf einer Bundesstraße aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von dpa