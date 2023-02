Frühlingshaftes Wetter in NRW

Essen (dpa/lnw)

Frühlingshaftes Wetter bei Temperaturen bis zu 14 Grad erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Dienstag. Nach anfänglichem Nebel klart der Himmel auf und es scheint ganztägig die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Dazu wehe ein schwacher Wind aus Süden. Die Nacht zum Mittwoch bleibt demnach trocken, im Norden und Osten bildet sich Nebel.

Von dpa