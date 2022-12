Fünf Festnahmen bei Drogen-Razzia am Niederrhein

Nettetal (dpa/lnw)

Bei einer Drogen-Razzia im niederrheinischen Nettetal hat die Polizei fünf Männer festgenommen. Fünf Wohn- und Geschäftsobjekte wurden wegen des Verdachts des Drogenhandels durchsucht, teilte die Polizei in Viersen am Mittwoch mit. Bei der Durchsuchung am Montag seien erhebliche Bargeldbeträge und Drogen sichergestellt worden.

Von dpa