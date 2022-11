Fünf Männer bei Brand in Obdachlosenunterkunft verletzt

Bergisch Gladbach (dpa/lnw)

Bei einem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Bergisch Gladbach sind fünf Bewohner verletzt worden. Zwei von ihnen seien am Freitag schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Gebäude sei schwer beschädigt und auf unbestimmte Zeit unbewohnbar.

Von dpa