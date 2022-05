Fünf Neue in Leipziger Startelf in Gladbach

Mönchengladbach (dpa)

Drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League bei den Glasgow Rangers wechselt RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco seine Bundesliga-Startelf auf gleich fünf Positionen. Am Montagabend bei Borussia Mönchengladbach beginnen für den Tabellen-Fünften in Mohamed Simakan, Kevin Kampl und Willi Orban drei Spieler, die am Donnerstag beim 1:0 im Hinspiel gegen die Schotten noch gesperrt waren. Zudem rücken auch André Silva und Nordi Mukiele in die Startelf. Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Tyler Adams, Benjamin Henrichs und Dominik Szoboszlai sitzen auf der Bank.

Von dpa