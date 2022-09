Fünf Verletzte bei Unfall mit zwei Motorrädern und Auto

Gummersbach (dpa/lnw)

Fünf Menschen sind bei einem Unfall mit zwei Motorrädern und einem Auto bei Gummersbach (Oberbergischer Kreis) verletzt worden. Die beiden 41 und 19 Jahre alten Motorradfahrer seien am Sonntagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 52-jährige Autofahrer sowie die beiden Mitfahrerinnen im Alter von 51 und 14 Jahren wurden demnach leicht verletzt.

Von dpa