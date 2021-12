Fünf Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Fünf Menschen sind am späten Freitagabend bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen in Mülheim an der Ruhr verletzt worden. Zunächst waren in der Altstadt I aus bislang ungeklärter Ursache zwei Autos auf einem Parkplatz zusammengekracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei wurden demnach vier Personen verletzt - drei von ihnen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Von dpa