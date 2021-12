Fünf Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf Landstraße

Zwei Fahrzeuge liegen in den Gräben an der Landstraße 590.

Ein 24-Jähriger Autofahrer war am Samstagnachmittag in einer Kurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 26-Jährigen. Beide Autofahrer erlitten schwere Verletzungen. Einer von ihnen wurde im Auto eingeklemmt und musste von Ersthelfern herausgezogen werden, so der Polizeisprecher. Für die Unfallaufnahme blieb die Landstraße gesperrt.