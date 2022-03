Fünf Verletzte nach Gruppen-Schlägerei vor Wohnhaus

Gütersloh (dpa/lnw)

Bei einer Schlägerei vor einem Wohnhaus in Herzebrock-Clarholz (Kreis Gütersloh) sind vier Menschen verletzt worden, darunter ein Mann schwer. Bei dem Handgemenge am Sonntagnachmittag sei auch Pfefferspray versprüht worden, teilte die Polizei Gütersloh am Montag mit. Zeugen hätten außerdem von dem Einsatz von Messern und Schlagwerkzeugen berichtet. Der Schwerverletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von dpa