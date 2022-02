Für Einsatz: Flyer informiert Polizisten und Journalisten

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Mit über 10.000 Flyern informieren das nordrhein-westfälische Innenministerium und der Deutsche Journalistenverband (DJV) gemeinsam Polizisten über die Arbeit von Medienvertretern zum Beispiel bei Demonstrationen. Stellvertretend überreichte am Dienstag Innenminister Herbert Reul (CDU) die ersten Broschüren an Mönchengladbachs Polizeipräsidenten Mathis Wiesselmann. Mit dabei war Frank Stach, Landesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes. Landesweit gehen die Flyer mit dem Titel «Journalistische Berichterstattung bei Einsatzlagen» an die Beamten, die bei ihrer Arbeit auf Medienvertreter treffen.

Von dpa