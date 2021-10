Fürth hofft gegen Köln auf ersten Bundesligasieg der Saison

Die SpVgg Greuther Fürth will endlich punkten in der laufenden Bundesliga-Saison. Doch im 1. FC Köln wartet eine selbstbewusste Mannschaft, die zuhause noch ungeschlagen ist.

Mit der Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und der SpVgg Greuther Fürth beginnt am Freitag der siebte Bundesliga-Spieltag. Der Aufsteiger aus Bayern strebt den erster Sieg in der laufenden Bundesliga-Saison an. Cheftrainer Stefan Leitl erwartet «was Zählbares» für die Fürther. Die Franken, die nach nur einem Punkt aus sechs Partien am Ende der Tabelle stehen, gehen als Außenseiter in die Partie.

Der Liga-Siebte aus Köln dürfte hingegen nach zwei Remis gegen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt selbstsicher auftreten. Dennoch ist Coach Steffen Baumgart gewarnt. «Ich erwarte eine mutig agierende Mannschaft, die alles in die Waagschale werfen wird», sagte der 49-Jährige.