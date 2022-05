Fußball- und Techniktest: 1. FC Köln empfängt AC Mailand

Köln (dpa)

Der 1. FC Köln tritt in einem besonderen Testspiel gegen den italienischen Meister AC Mailand an. Die Partie am 16. Juli im Rahmen des Telekom Cups in Köln ist als sogenanntes «Innovationsspiel» geplant, bei dem neue Technologien und Kameraperspektiven zum Einsatz kommen sollen, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte.

Von dpa