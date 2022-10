Ein Fußgänger ist an einem Kreisverkehr in Bochum von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Der 65-jährige Fußgänger überquerte am Freitagabend einen Fußgängerüberweg als ein 67-Jähriger mit seinem Wagen aus dem Kreisverkehr abbog und den Mann anfuhr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 65-Jährige stürzte und wurde in ein Krankenhaus gebracht.