Fußgängerin streift Auto und stürzt: Schwer verletzt

Die 41 Jahre alte Frau war ersten Erkenntnissen zufolge am Samstagvormittag seitlich gegen das fahrende Auto einer 35-Jährigen geraten und dadurch gestürzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei verletzte sie sich schwer am Kopf. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Fachklinik. Zum genauen Unfallhergang waren zunächst keine Einzelheiten bekannt.