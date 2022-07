Fußgängerin wird von Bagger erfasst und schwer verletzt

Die 72-Jährige habe offenbar am Donnerstagnachmittag eine Straße überqueren wollen, berichtete die Polizei am Freitag. Zur gleichen Zeit sei ein 44-Jähriger mit einem Bagger in Schrittgeschwindigkeit unterwegs gewesen. Die 72-Jährige sei dann von einem Vorderreifen des Gefährts am Bein erfasst worden. «Durch das sofortige Aufstellen der Baggerschaufel konnte das Fahrzeug angehoben und die Frau mithilfe einiger Passanten befreit werden», hieß es im Polizeibericht. Schwer verletzt kam sie in ein Krankenhaus.