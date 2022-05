G7-Minister beraten über Cybersicherheit und Datenfluss

Düsseldorf (dpa)

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs beraten die Digitalminister der G7-Staaten in Düsseldorf darüber, wie sie bei der Cybersicherheit stärker an einem Strang ziehen können. Ein zweitägiges Ministertreffen beginnt am Dienstag (11.00 Uhr). Es werden Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit und für gemeinsame Standards beraten. Bundesdigitalminister Volker Wissing sagte im vor der Veranstaltung, man wolle sich darüber austauschen, wie die Chancen der Digitalisierung noch besser genutzt und internationale Rahmenbedingungen weiter optimiert werden könnten.

Von dpa