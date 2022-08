Gamescom ist nun offen für alle Besucher

Köln (dpa)

Nach einem ersten Fachbesucher-Tag hat die Computer- und Videospielmesse Gamescom in Köln nun auch für alle anderen Besucher geöffnet. Nach Angaben der Messe herrschte zum Einlass am Donnerstag um 10 Uhr «starker Andrang». Auch danach sei in den Hallen viel los gewesen. Konkrete Besucherzahlen werde man im Schlussbericht verkünden. Die Messe endet am Sonntag.

Von dpa