Gangster-Rapper wegen Loverboy-Masche vor Gericht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein Düsseldorfer Gangster-Rapper muss sich unter anderem wegen Vergewaltigung und Zwangsprostitution vor Gericht verantworten. Der 32-Jährige soll Frauen und Mädchen mit der Loverboy-Masche die große Liebe vorgegaukelt und sie in die Zwangsprostitution getrieben zu haben. Die Anklage listet Zuhälterei, Körperverletzung, Beleidigung, Drogenhandel und sexuellen Missbrauch von Jugendlichen als weitere Vorwürfe auf. Am Dienstag startete der Strafprozess am Düsseldorfer Landgericht.

Von dpa