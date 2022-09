Gasleck an Lkw: Vollsperrung auf A42 in Richtung Dortmund

Oberhausen (dpa/lnw)

Eine undichte Stelle am Gastank eines Erdgas-Lkw hat am Mittwochnachmittag für eine Vollsperrung der Autobahn 42 bei Oberhausen in Fahrtrichtung Dortmund geführt. Das Gas sei kontinuierlich aus dem auf dem Standstreifen stehenden Lkw ausgetreten, weshalb die Fahrbahn wegen Explosionsgefahr gesperrt worden sei, teilte die Feuerwehr Oberhausen am Abend mit.

Von dpa