Gebauer: Klassenfahrten und Lernrückstände sorgsam abwägen

Trotz Corona-Pandemie können Schulen jetzt wieder in eigener Verantwortung über Klassenfahrten ins In- oder Ausland entscheiden. Vor allem bei Fahrten ins Ausland müsse aber «eine sorgfältige Risikoabwägung» vorgenommen werden, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf. Dabei sei nicht nur die Corona-Neuinfektionsrate am Standort der Schule zu berücksichtigen, sondern auch die am Zielort. Darüber hinaus sei sorgsam abzuwägen, ob eine Klassenfahrt angesichts der pandemiebedingten Lernrückstände derzeit verantwortbar sei.