Gedenken an getötete Polizisten im Düsseldorfer Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags hat am Donnerstag der beiden in Rheinland-Pfalz getöteten Polizisten gedacht. «Die Kolleginnen und Kollegen aus Rheinland-Pfalz stehen auch stellvertretend für die zahlreichen Polizisten im gesamten Land und in Nordrhein-Westfalen», sagte der Ausschussvorsitzende Daniel Sieveke (CDU). Es sei die Pflicht aller Innenpolitiker für den bestmöglichen Schutz derjenigen zu sorgen, die jeden Tag die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigten.

Von dpa