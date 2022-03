Gedenktag für Opfer von Terrorismus: NRW flaggt halbmast

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zum neuen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt wird vor allen Behörden in NRW am heutigen Freitag halbmast geflaggt. Hintergrund: Die Bundesregierung hatte im Februar die Einführung des Nationalen Gedenktages am 11. März beschlossen. Der Tag knüpft an den Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus an, der nach den Bombenanschlägen in Madrid vom 11. März 2004 ein Jahr später eingeführt worden war.

