Gefährliche Mutprobe: Schüler soll gewürgt worden sein

Mehrere Schüler sollen sich an einem Berufskolleg in Leverkusen an einer gefährlichen Mutprobe beteiligt und diese gefilmt haben. Ziel sei es gewesen, einem 18-Jährigen Mund und Nase zuzuhalten und ihn - mutmaßlich mit seinem Einverständnis - bis zur Bewusstlosigkeit zu würgen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als ein Lehrer den Klassenraum betreten habe, seien die Schüler auseinander gegangen. Verletzungen habe der 18-Jährige nach Lage der Dinge nicht davon getragen, so die Polizei. Das Ganze soll sich am Freitag vor einer Woche abgespielt haben.

