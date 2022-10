Gefahrenguthalle in Bad Oeynhausen in Flammen

Ob sich Menschen in der Halle befanden, war am frühen Freitagmorgen noch nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, stand die Halle demnach bereits in Flammen. Es bestand aber keine Gefahr, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude überging. Was in der Halle gelagert wurde, konnte der Sprecher nicht sagen. Messungen der Feuerwehr zufolge wurden bei dem Brand in der Nacht zum Freitag keine Giftstoffe freigesetzt. Die Löscharbeiten sollten bis in den Morgen andauern. Weitere Details waren zunächst unklar.