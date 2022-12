Gefesselte 13-Jährige: Kein Hinweis auf Gewaltverbrechen

Ostbevern/Münster (dpa/lnw)

Rund sechs Wochen nach dem Fund eines bewusstlosen und an den Händen gefesselten 13-jährigen Mädchens in Ostbevern im Münsterland sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Laut Auskunft der Polizei in Münster aber gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. «Derweil werden noch toxikologische Untersuchungen bei der Rechtsmedizin Münster durchgeführt», teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, sei noch offen. Bislang hat sich das Mädchen selbst nicht zum möglichen Tatgeschehen geäußert.

