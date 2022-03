Geflüchtete besuchen NRW-Landtag für «Demokratieschule»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Rund 50 Geflüchtete haben im Rahmen der «Demokratieschule» am Mittwoch den nordrhein-westfälischen Landtag besucht. Dabei wurden ihnen die Aufgaben und die Arbeitsweise des Landtags vorgestellt. Landtagspräsident André Kuper rief die Geflüchteten dazu auf, sich politisch in Nordrhein-Westfalen zu engagieren. «Für mich ist es wichtig, dass Sie sich aktiv einbringen, dass Sie mitdenken, dass Sie mitdiskutieren im Freundes- und Bekanntenkreis», so Kuper. Unabhängig von den Landtagswahlen gebe es viele Möglichkeiten, sich politisch in den Städten und Gemeinden zu beteiligen.

Von dpa