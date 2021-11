Geflügelpest: Stallpflicht für den gesamten Kreis Paderborn

Delbrück (dpa/lnw)

Nach mehreren Fällen von Geflügelpest dürfen Hühner, Enten, Gänse und Co. im gesamten Kreis Paderborn ab Sonntag von Züchtern nicht mehr ins Freie gelassen werden. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, erließ das Kreisveterinäramt eine «Aufstallpflicht» für sämtliches Geflügel. Das bedeutet, dass Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse in geschlossenen Ställen oder in einer Vorrichtung, beispielsweise einer Voliere, untergebracht werden müssen.

Von dpa