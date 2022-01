Geldautomat gesprengt: Auch Nachbargebäude beschädigt

Leichlingen (dpa/lnw)

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in Leichlingen (Rheinisch-Bergischer Kreis) einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner hätten zwei Explosionen gehört, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Durch die Explosion in der Bankfiliale seien auch die beiden angrenzenden Gebäude beschädigt worden. Einsturzgefahr bestehe nach aktuellem Stand aber nicht. Zeugen hätten zudem mindestens zwei Täter beobachtet, die nach der Explosion in einem dunklen Auto flüchteten. Dessen Kennzeichen seien nach ersten Erkenntnissen gestohlen.

Von dpa