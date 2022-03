Geldautomat gesprengt: Fluchtauto kollidiert mit Streife

Erkelenz (dpa/lnw)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Erkelenz sind die Gangster auf der Flucht mit einem Streifenwagen kollidiert. Nach dem Zusammenstoß hätten sie den Fluchtwagen zurückgelassen, teilte die Polizei am Donnerstag in Heinsberg mit. Sie seien zu Fuß getürmt und unerkannt entkommen.

Von dpa