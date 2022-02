Geldautomat gesprengt: Fluchtauto kommt Polizei entgegen

Kürten (dpa/lnw)

In einem Supermarkt in Kürten haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner waren durch den Knall geweckt worden, wie die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises mitteilte. Nach dem Notruf der Sicherheitszentrale des Supermarktes machten sich mehrere Streifenwagen und die Feuerwehr auf den Weg. Dabei kam den Beamten das Fluchtfahrzeug mit einem Kennzeichen aus Rheinland-Pfalz entgegen. Die Täter fuhren in hohem Tempo auf die Autobahn 4 (Köln-Olpe). Hier brach der Sichtkontakt laut Mitteilung ab. Laut Zeugenaussagen waren drei Täter beteiligt.

Von dpa