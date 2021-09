Geldautomat gesprengt: Gebäude einsturzgefährdet

Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Leichlingen ist ein Gebäude so schwer beschädigt worden, dass es einsturzgefährdet ist. Wie die Kreispolizei Rhein-Berg mitteilte, hatten unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen den Automaten in einer Bankfiliale nahe des Bahnhofs gesprengt. Dabei wurde das Wohn- und Geschäftshaus massiv beschädigt. Die Bewohner mussten evakuiert werden. Statiker überprüfen nun das Gebäude.

Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und beobachtet, wie die mutmaßlichen Täter mit einem dunklen Auto in Richtung A3 flüchteten. Ob sie Geld erbeuteten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Auch in Düsseldorf jagten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in die Luft und richten dabei erheblichen Schaden an. Die Täter flüchteten nach Polizeiangaben ohne Beute.