Geldautomat gesprengt: «verdächtige Substanz» zurückgelassen

Bonn (dpa/lnw)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Geldautomaten an einem Discountmarkt in Bonn gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hörten Zeugen gegen 3.50 Uhr am Morgen einen lauten Knall und sahen zwei Männer auf einem Motorrad vom Tatort im Bonner Stadtteil Röttgen in Richtung Meckenheim wegfahren. Eine sofort eingeleitete Großfahndung blieb erfolglos. Das angrenzende Gebäude blieb unbeschädigt. Dazu, ob die Täter Beute machen konnten, machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Von dpa