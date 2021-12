Geldautomat in Elsdorf gesprengt

Elsdorf (dpa/lnw)

Unbekannte haben in Elsdorf-Esch (Rhein-Erft-Kreis) einen Geldautomaten gesprengt. In der Nacht zu Mittwoch sei es im Vorraum einer Bankfiliale zu einer Explosion gekommen, teilte die Polizei mit. Gefahndet werde nach drei mit Sturmhauben maskierten Männern, die mit einem dunklem Auto Richtung Tollhausen geflohen seien. An der Hausfassade und im Innenbereich entstand ein hoher Sachschaden, den die Polizei zunächst nicht beziffern konnte.

Von dpa