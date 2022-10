Geldautomat in Erftstadt gesprengt: Täter flüchtig

Erftstadt (dpa/lnw)

Erneut ist in Nordrhein-Westfalen ein Geldautomat gesprengt worden. In der Nacht zum Freitag gegen 2.30 Uhr ereignete sich eine Explosion an einem Geldautomaten einer Sparkassenfiliale in Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis). Den rasch am Tatort eingetroffenen Einsatzkräften habe sich ein Bild der Verwüstung geboten, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.

Von dpa