Geldautomat in Hagen gesprengt

Hagen (dpa/lnw)

Unbekannte Täter haben in Hagen einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei wurde in der Nacht zum Dienstag vom Einbruchsalarm eines Geschäftes alarmiert, wie ein Sprecher am Dienstagmorgen sagte. Der Automat habe sich im Eingangsbereich eines Supermarktes befunden.

Von dpa