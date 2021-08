Geldautomat in Löhne gesprengt und Häuser beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten in Löhne (Kreis Herford) gesprengt und sind mit ihrer mutmaßlichen Beute entkommen. Das eigens für den Automaten gebaute Gehäuse (Cube) auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes sei durch die Wucht der Explosion zerstört worden. Trümmerteile flogen herum, auch mehrere Häuser in der Umgebung seien stark beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Unter anderem seien dort Fensterscheiben und Türgläser zerbrochen.

Anwohner hätten ein dunkles Auto gesehen, dass schnell den Parkplatz verließ. Die Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern blieb bislang erfolglos, hieß es. Die Polizei sucht weitere Zeugen für den Vorfall.

Die genaue Schadenssumme an den umliegenden Häusern sowie die Höhe des entwendeten Bargeldes sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden am Geldautomaten und dem Gehäuse wird auf rund 120.000 Euro geschätzt.