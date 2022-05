Geldautomat in Rödinghausen gesprengt

Rödinghausen (dpa/lnw)

Unbekannte Täter haben in Rödinghausen (Kreis Herford) einen Geldautomaten gesprengt und dadurch ein Bankgebäude erheblich beschädigt. Im Bereich der Bank habe es in der Nacht zum Donnerstag mehrere Detonationen gegeben, wie eine Polizeisprecherin in Herford am Morgen sagte. Demnach gibt es Hinweise, dass mehrere Täter an der Sprengung beteiligt waren, die später mit einem Fahrzeug flüchteten. Nähere Hintergründe zur Beute und zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt. Auch ob das Gebäude einsturzgefährdet ist, war zunächst unklar. Der Einsatz lief am Donnerstagmorgen noch.

Von dpa