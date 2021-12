Geldautomaten in Köln und Meerbusch gesprengt

Köln/Meerbusch (dpa/lnw)

In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter zwei Geldautomaten in Köln und Meerbusch (Kreis Neuss) gesprengt. Im Kölner Stadtteil Brück hatten Anwohner kurz vor 3.00 Uhr eine Explosion in einer Bankfiliale in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Dabei sei das Gebäude erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Täter hätten Bargeld in zunächst unbekannter Höhe erbeutet.

Von dpa