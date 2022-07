Geldautomatensprenger schlagen in Salzgitter zu

Salzgitter (dpa/lni)

Unbekannte haben in der Nacht einen Geldautomaten in Salzgitter gesprengt. Nach ersten Informationen schlugen drei Täter gegen 4.30 Uhr im Stadtteil Lichtenberg zu, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Die Täter benutzten in Tatortnähe gestohlene Kennzeichen.

Von dpa