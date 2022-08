Geldautomatensprengungen: 2022 mehr als 10 Mio Euro Schaden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Geldautomatensprengungen hat in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren stark zugenommen, der dadurch angerichtete Gesamtschaden ist drastisch gestiegen. In den ersten gut sechs Monaten des Jahres 2022 (Stichtag 7. Juli) sind in NRW bereits 105 Geldautomaten durch Kriminelle gesprengt worden. Dabei richteten sie einen Gesamtschaden von 10.660.737 Euro an. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage von AfD-Abgeordneten hervor.

Von dpa