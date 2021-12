Geldautomatensprengungen in Mönchengladbach und Schwerte

Mönchengladbach/Schwerte (dpa/lnw)

In der Nikolaus-Nacht zum Montag haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Sparkassen-Filiale im Mönchengladbacher Stadtteil Hardt gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich nach der Detonation gegen 2.15 Uhr mehrere Anwohner per Notruf gemeldet. Als die Beamten eintrafen, waren die mutmaßlichen Täter aber bereits in einem Auto mit wahrscheinlich gestohlenen Kennzeichen in Richtung Innenstadt geflohen. Die Fahndung nach den laut Zeugenaussagen drei Verdächtigen blieb bislang erfolglos.

Von dpa