Geldtransporter in Köln überfallen und beschossen

Dramatischer Überfall in Köln: Maskierte Täter überfallen am Freitagmorgen einen Geldtransporter, feuern mehrfach auf die Windschutzscheibe. Erfolg hatten die Räuber aber offenbar nicht.

Mehrere Maskierte haben am Freitag in Köln einen Geldtransporter überfallen und beschossen. Es sei aber niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Man gehe nach aktuellem Stand davon aus, dass die etwa vier bis fünf Täter keine Beute gemacht hätten. Wie viele Schüsse abgegeben worden seien, sei Gegenstand der Ermittlungen. Der Geldtransporter wies mehrere Einschusslöcher in der Windschutzscheibe aus Panzerglas auf.

Nach Polizeiangaben bremsten die Täter den Transporter gegen 7.30 Uhr im Stadtteil Marienburg aus. Als die Türen nicht geöffnet wurden, sollen die Unbekannten geschossen haben. Wie viele Wachleute in dem Geldtransporter waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Eines der beiden Täterfahrzeuge ließen die Täter zurück und zündeten es an. Sie flüchteten mit einem dunklen Mercedes Vito.

Die Polizei fahndete am Morgen großräumig nach den Tätern, auch mit einem Hubschrauber. Der Tatort wurde mit einer Drohne vermessen, die Spurensicherung war vor Ort.