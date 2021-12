Gemeindebund: Kleinere Kommunen sollen blitzen dürfen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Auch mittelgroße Städte sollen nach der Vorstellung des Städte- und Gemeindebundes in Nordrhein-Westfalen Raser blitzen dürfen. Dafür spricht sich Eckhard Ruthemeyer (CDU) in der Düsseldorfer «Rheinischen Post» (Dienstag) aus. «Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich mehr Geschwindigkeitskontrollen», sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes. Der CDU-Politiker ist Bürgermeister der Stadt Soest in Südwestfalen.

Von dpa