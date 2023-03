«Genug Möglichkeiten»: Alonso analysiert und rotiert

Leverkusen (dpa)

Angesichts der englischen Wochen will Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso seine Personalplanung vorausschauend treffen. «Unser Kalender hält derzeit viele Spiele bereit. Wir wissen um die intensiven Wochen und werden sicher ein bisschen wechseln», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei Werder Bremen (17.30 Uhr/DAZN) und kündigte personelle Veränderungen an.

Von dpa