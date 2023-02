Gericht verhängt 10.000 Euro Zwangsgeld gegen Ministerium

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat im Streit um Auskünfte über Fluglärm am größten Flughafen in NRW ein Zwangsgeld gegen das NRW-Verkehrsministerium verhängt. Das Ministerium habe nur teilweise und unzureichend Informationen herausgegeben und damit ein Urteil von 2019, das den Informationsanspruch der Fluglärmgegner bestätigt hatte, nicht befolgt, teilte das Verwaltungsgericht am Montag mit. Das Ministerium soll deswegen 10.000 Euro zahlen.

Von dpa