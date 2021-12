Gericht: Weiterbau einer Pferdepension unzulässig

Bielefeld/Minden (dpa/lnw)

Der Bau einer Pferdepension in Bielefeld ist nach einer Gerichtsentscheidung unzulässig. Nach Angaben des Verwaltungsgerichts Minden hat damit die Klage einer Umweltschutzververeinigung gegen die Baugenehmigung der Stadt Bielefeld aufschiebende Wirkung. Der Betreiber darf laut Eilentscheidung vom Montag vorerst nicht weiterbauen. Gegen den Beschluss ist Beschwerde am Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen in Münster möglich (Az.: 9 L 760/21).

Von dpa