Gerry Weber führt «Arbeite, wie viel du willst» ein

Halle/Westfalen (dpa)

Das Modeunternehmen Gerry Weber will im kommenden Jahr in der Verwaltung ein «Arbeite, wie viel du willst»-Arbeitszeitmodell einführen. «Die Mitarbeitenden können künftig wählen, ob sie ihre Wochenarbeitszeit auf vier oder fünf Wochentage verteilen», teilte die Firma am Freitag in Halle/Westfalen mit. Dies könne für jede Woche neu bestimmt werden. Einzige Voraussetzung sei eine Abstimmung mit den Vorgesetzten, da die Abteilungen weiterhin von montags bis freitags funktionieren sollen. Das Angebot gelte für Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit.

Von dpa